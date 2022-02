Veröffentlicht am 13. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Biogärtnern ohne Garten: Ein Quadratmeter Ernteglück auf Terrasse oder Balkon – Gemüse- und Blütenvielfalt ist auch auf Balkon und Terrasse möglich

Am Freitag, den 18. Februar ab 19.30 Uhr, setzt die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen ihre Kurse und Vorträge rund um das Thema „Biogärtnerei“ fort. Thema des Onlinevortrages ist dieses Mal „Gärtnern ohne Garten“.

Wer gerne knackiges Bio-Gemüse und Naschobst ernten möchte, aber keinen Platz für Bodenbeete hat, der ist beim Online-Vortrag „Biogärtnern ohne Garten“ genau richtig. Salatvariationen, Tomaten, Erdbeeren, Mangold, Bohnen, Kräuter und vieles mehr können ohne großen Aufwand auch auf Terrasse und Balkon angebaut werden. Das macht viel Spaß und garantiert mit ein wenig Planung eine Ernte (fast) übers ganze Jahr.

Kursleiterin Julia Hilgeroth-Buchner stellt verschiedene Möglichkeiten fürs Gärtnern in Topf und Kübel vor und gibt Tipps, wie auch Bienen und Insekten davon profitieren können. Im Anschluss an den Vortrag gibt es Gelegenheit zum Austausch und zum Fragenstellen. Über einen externen Link gelangen die Teilnehmenden unkompliziert in den Onlinevortrag. Im Vorfeld wird bei Bedarf auch ein Technikcheck angeboten, damit alles einwandfrei funktioniert. Die Teilnahmegebühr kostet 5 Euro.

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Altenkirchen über ihre Homepage (https://vhs.kreis-ak.eu), per Mail (kvhs@kreis-ak.de) oder telefonisch (02681-812211) entgegen.