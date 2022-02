Veröffentlicht am 11. Februar 2022 von wwa

KATZWINKEL – Verkehrsunfall auf der Wallmenrother Straße in Katzwinkel

Mittwochvormittag, 09. Februar 2022, gegen 09:30 Uhr, fuhr eine 63jährige Frau mit ihrem Mercedes aus Richtung Knappenstraße kommend in Fahrtrichtung Alte Poststraße. An der Einmündung zur Alten Poststraße beabsichtigte sie nach links in Richtung Wallmenroth abzubiegen, beachtete aber nicht die Vorfahrt des von links, aus Richtung Wallmenroth kommenden VW Polo eines 51jährigen Mannes. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und es entstand Sachschaden von insgesamt circa 5.000 Euro. Quelle: Polizei