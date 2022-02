Veröffentlicht am 11. Februar 2022 von wwa

MAINZ – Gleichwertige Testpflicht an Schulen und Kitas – Klare Forderung der FREIE WÄHLER-Fraktion

Angesichts steigender Infektionszahlen – auch und gerade an Kindertagesstätten – fordert die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion die verbindliche Testpflicht analog der Regelung für unsere Schulen in Rheinland-Pfalz! Für Helge Schwab, bildungspolitischer Sprecher der Fraktion, ist es nicht nachvollziehbar, dass Eltern für ihren Sohn in der Grundschule eine andere Regelung als für ihre zwei Jahre jüngere Tochter in der Kindertagesstätte akzeptieren müssen.

Alle positiv getesteten Kinder müssen in Absonderung und können sich frühestens nach sieben Tagen „freitesten“ – soweit ist es für die Familien noch einheitlich. Die negativ getesteten Mitschüler eines positiv getesteten Kindes dürfen in der Schulklasse verbleiben – unter der Maßgabe, dass an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen eine tägliche Selbsttestung durchgeführt wird. Alle Kinder einer Kita-Gruppe, in der eine Infektion aufgetreten ist, müssen dagegen von ihren Eltern abgeholt, abgesondert und zu Hause betreut werden. Mit einer einmaligen negativen Testung am ersten Tag nach dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person können diese Kinder „freigetestet“ werden und die Kita wieder besuchen. Eine weitere tägliche Kontrolltestung, die durchaus anlassbezogen wäre, ist hier jedoch nicht erforderlich. Eine regelmäßige anlasslose Testung, 3x in der Woche, findet nicht statt.

Der Unmut und die damit verbundene Kritik der Erzieherinnen und Erzieher, die den daraus entstehenden mangelnden Gesundheitsschutz in Kindertagesstätten beklagen, ist für die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion nachvollziehbar.

„Die Landesregierung muss die Regelungen für die Kitas denen der Schulen anpassen“, fordert Helge Schwab für die FREIE WÄHLR-Landtagsfraktion, und ergänzt: „Schließlich sind sowohl unsere Schulen als auch unsere Kindertagesstätten systemrelevant. Lehrerinnen und Lehrer genauso wie Erzieherinnen und Erzieher sind zusammen mit unseren Kindern bestmöglich zu schützen. Regelmäßige verbindliche Testungen an drei Tagen pro Woche können dabei helfen, Infektionsherde der Omikron-Variante frühzeitig zu erkennen.“

„Für die Transparenz und Maßnahmenakzeptanz durch die Familien ist ein gleichwertiges Test- und Absonderungskonzept unverzichtbar“, so Stephan Wefelscheid, Parlamentarischer Geschäftsführer der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion.