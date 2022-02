Veröffentlicht am 11. Februar 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Schuldenfalle vermeiden: Schülern wertvolle Tipps gegeben

Das Thema Schulden spielt nicht nur bei Haushaltsdebatten in den Parlamenten eine wichtige Rolle, auch für immer mehr Privatpersonen, darunter vielen Jugendlichen, sind Schulden ein Dauerthema. Informationen darüber, wie man sich vor der Schuldenfalle schützen kann, erhielten nun Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 der Carmen-Sylva-Schule in Niederbieber. Schulleitung und der städtische Schulsozialarbeiter Jan Becker hatten mit Carsten Schröter einen Experten der Sparkasse eingeladen, der über „Der digitale Schuldensumpf und der Weg in die Schuldenspirale“ referierte. Er wies darauf hin, wie schnell man sich mit Finanzierungsgeschäften und Käufen via Apps verzetteln und in eine Schuldenfalle geraten kann. Deutlich wurde bei Schröters Vortrag auch, was es bedeuten kann, Schulden zu haben, wie leicht man sich daran gewöhnt und wann es belastend wird. Im Fokus der Ausführungen des Fachmanns standen natürlich die Hinweise darauf, welche Möglichkeiten es gibt, um erst gar nicht in den Schuldensumpf zu geraten. Unterstützt wurde das Angebot von der Sparkasse, die bereits seit geraumer Zeit altersgerecht ausgerichtete Workshops zum Themenkomplex Finanzen anbietet.

Foto: (v.l.): Schulleiterin Christine Schleif, Frank Strubel von der Sparkassen-Filiale in Niederbieber und Referent Carsten Schröter.