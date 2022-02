Veröffentlicht am 12. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisausschuss tagt am Montag online

Am Montag, 14. Februar 2022, findet die 26. Sitzung des Kreisausschusses in der laufenden Wahlperiode des Kreistages statt. Pandemiebedingt findet die Sitzung als Videokonferenz statt. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Die wesentlichen Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil der Sitzung sind Änderungen des Gesellschaftsvertrages der Technologie-Institut für Metall und Engineering GmbH in Wissen, Beauftragung von Planungsleistungen für den Lückenschluss des Siegradwegs zwischen Oppertsau und Pirzenthal bei Etzbach, die Vergabe von weiteren Leistungen beim Erweiterungsbau der Integrierten Gesamtschule Horhausen, der Abschluss einer Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und der Ortsgemeinde Horhausen zum zentralen Omnibusbahnhof, überplanmäßige Mittelanmeldung für Brandschutztechnische Forderungen an der Wilhelm-Busch-Schule in Wissen, die Finanzierung der Personalkosten der Kindertagesstätten im Landkreis Altenkirchen, Maßnahmen und Vorschläge zur Verbesserung des Katastrophenschutzes und zur Gefahrvorbeugung sowie die Unterrichtung über Art und Umfang der im Jahr 2021 ausgeübten Nebentätigkeiten und Ehrenämter des Landrates und der ausgeübten Ehrenämter der Beigeordneten. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung geht es um Personalangelegenheiten.

Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten stehen online im Ratsinformationssystem des Kreises zur Verfügung: https://altenkirchen.more-rubin1.de/meeting.php?id=2022-KA-209

Für die interessierte Öffentlichkeit gibt es die Möglichkeit, die Sitzung im Live-Stream über den Youtube-Kanal der Kreisverwaltung zu verfolgen. Ein Link hierzu findet sich am Veranstaltungstag auf der Webseite des Kreises (www.kreis-ak.de).