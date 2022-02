Verkehrsunfall auf der B 42 in Höhe Bendorf – 40.000 Euro Sachschaden

Veröffentlicht am 11. Februar 2022 von wwa

BENDORF (Rhein) Verkehrsunfall auf der B 42 in Höhe Bendorf

Donnerstagnachmittag, 10. Februar 2022, um 15:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 42 in Höhe Bendorf. Eine 34jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte von der A 48 kommend auf die B 42 in Fahrtrichtung Neuwied aufzufahren. Beim Wechsel der Fahrstreifen übersah sie den nachfolgenden Verkehr der Bundestraße und es kam zur Kollision mit zwei weiteren PKW-Fahrern, die in Richtung Neuwied unterwegs waren.

Alle drei Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf circa 40.000 Euro geschätzt. Die B 42 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der drei PKW in Fahrtrichtung Neuwied zeitweise komplett gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau in Richtung Vallendar und auch auf der A 48 aus Richtung Dernbacher Dreieck kommend entstanden Verkehrsbeeinträchtigungen. Quelle: Polizei