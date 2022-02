Veröffentlicht am 11. Februar 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Bauarbeiten am Weiherplatz beginnen am 21. Februar

In knapp zwei Wochen beginnen die umfangreichen Bauarbeiten am Irlicher Weiherplatz. Die Arbeiter legen am Montag, 21. Februar los, läuft alles nach Plan sollen die Tätigkeiten am zentralen Ort des Stadtteils im August beendet sein. Die Baustelle umfasst die Brunnenstraße im Bereich zwischen der Rodenbacher Straße und der Weiherstraße. Dort wird die Fahrbahn ebenso wie der Platz selbst komplett erneuert. Durch das Anheben der Brunnenstraße um rund 20 Zentimeter, den Umbau der bisherigen Rampe an der Apotheke und die Verlegung von Parkplätzen erreicht man eine bessere Nutzung des Weiherplatzes, der sich dann als egalisierte Fläche präsentiert.

Auch an den Personennahverkehr haben die Planer gedacht: Die bisher vorhandenen Bushaltestellen werden außerhalb des Platzes neu angeordnet – und zwar barrierefrei. Klimaschutz und Optik spielen ebenfalls eine Rolle: Mehrere neu angepflanzte Bäume dienen zur Begrünung des Areals. Zudem wird die Straßenbeleuchtung ausgetauscht. Im genannten Bereich erneuern die Stadtwerke Neuwied die Versorgungsleitungen, die Servicebetriebe Neuwied verlegen gleichzeitig einen neuen Kanal in der angrenzenden Vogteistraße.

Die Arbeiten bleiben nicht ohne Auswirkung auf den Verkehr: So wird die bislang ohnehin bestehende Vollsperrung der Rodenbacher Straße bis zum Weiherplatz ausgeweitet. Die bereits ausgeschilderte Umleitung via Talstraße behält ihre Gültigkeit.