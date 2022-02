Veröffentlicht am 9. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kommunikation: Basis für ein verständnisvolles Miteinander – Impulsworkshop für pädagogische Fachkräfte, Eltern und Interessierte

Alljährlich bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen zahlreiche Weiterbildungen für Fachkräfte aus der Kindertagesbetreuung an, auch dieses Jahr finden ergänzend mehrere Impulsworkshops statt, die offen ausgeschrieben sind.

Ob Erzieherinnen und Erzieher, Tagespflegepersonen oder Eltern: Meist ist es ihr grundsätzliches Erziehungsziel, Kinder zu selbstbewussten und starken Erwachsenen werden zu lassen. Doch welcher Weg führt dahin? In drei kompakten, halbtägigen und kurzweiligen Workshops liefert Diplom-Pädagogin Sandra Schmidt hierzu Antworten. Sie informiert über geeignete Möglichkeiten, die kindliche Entwicklung zu unterstützen und bietet Ideen für ein verständnisvolles Miteinander.

„Kommunikation – Basis für ein verständnisvolles Miteinander“ lautet der Titel des ersten Workshops, der online am Samstag, 19. Februar, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr angeboten wird. Darum geht es konkret: Kommunikation ist das, was uns als Menschen auszeichnet und dennoch viele Missverständnisse hervorruft. Um die vielfältige Interaktion untereinander bereichernd nutzen zu können, hilft es, Grundlagen der Kommunikationstheorie zu kennen. Daher lernen die Teilnehmenden an diesem Tag den Unterschied zwischen Ich- und Du-Botschaften, verschiedene Zuhörtechniken und das Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun kennen.

Die Teilnahme kostet 25 Euro. Über einen externen Link gelangen die Teilnehmenden unkompliziert in den digitalen Workshop-Raum. Anmeldungen nimmt die KVHS entgegen (Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).