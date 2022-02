Veröffentlicht am 9. Februar 2022 von wwa

KOBLENZ – HIT@home – der digitale Infotag der Hochschule Koblenz am 17. Februar live auf YouTube

Beim virtuellen Hochschulinformationstag HIT@home am 17. Februar präsentieren alle Standorte der Hochschule Koblenz ihr Studienangebot. Von 15 bis 18 Uhr führt Moderator Sebastian Messerschmidt live aus dem HIT-Studio durch acht verschiedene Thementalks zu den Bereichen Technik, Mathematik, IT, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Bauwesen, Architektur und Werkstofftechnik. Der Livestream ist auf www.hs-koblenz.de/hit abrufbar.

Die Talkgäste berichten aus ihrem Studien- und Arbeitsalltag und beantworten häufig gestellte Fragen rund um den Studienstart an der Hochschule Koblenz, wobei eigene Fragen auch live über eine App ins Studio gesendet werden können. In Videoeinspielern können Studieninteressierte außerdem in die verschiedenen Hochschul-Labore schnuppern und spannende Experimente beobachten. Virtuelle Infostände auf der Homepage der Hochschule Koblenz bieten zusätzlich zahlreiche Informationen, Videos und Präsentationen rund um Studiengänge und Studium, die dabei helfen, sich in der Studienwahl zu orientieren. Infos zu Bewerbungsverfahren, Studienfinanzierung oder Auslandssemester runden das Angebot ab. Der HIT wird live über YouTube gestreamt, weitere Infos und das Programm sind schon jetzt auf www.hs-koblenz.de/hit verfügbar.