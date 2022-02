Veröffentlicht am 9. Februar 2022 von wwa

KIRCHEN – Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis eines 39jährigen Mannes in Kirchen

Da staunten die kontrollierenden Polizeibeamten, als sie am Dienstagnachmittag, 08. Februar 2022, gegen 16:45 Uhr einen 39jährigen Fahrzeugführer kontrollierten, den sie bereits am Morgen angehalten hatten. Der Mann war wiederholt mit seinem Fahrzeug aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Diesmal musste er auch noch sein Fahrzeug abgeben, was im Rahmen der Kontrollmaßnahme sichergestellt wurde. Den Mann erwarten nunmehr mehrere Strafverfahren. Quelle: Polizei