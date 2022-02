Veröffentlicht am 8. Februar 2022 von wwa

FLAMMERSFELD – Veranstaltung „Klima-Wandeldörfer“ findet online statt – Das Interesse der Ortsgemeinden, Klimaschutz kommunal voranzutreiben, ist groß. Die maximale Teilnehmeranzahl für die Präsenzveranstaltung „Klima-Wandeldörfer“ wurde innerhalb kürzester Zeit erreicht. Daher findet die Veranstaltung online statt, mit gleichen Inhalten.

Aufgrund der vielen Anmeldungen beschlossen die Veranstalter im g.r.i.p.s.-Büro

kurzfristig, den Auftakt „Klima-Wandeldörfer“ in eine Online-Veranstaltung umzuwandeln. Diese

findet via Zoom zur gleichen Zeit statt, am Samstag, 19. Februar 2022, von 10.30 bis 12.30 Uhr.

„Eine Präsenzveranstaltung wäre uns natürlich lieber“, berichtet Projekt-Initiator Ulli Gondorf,

„gleichzeitig möchten wir möglichst viele Ortsgemeinden an dem Projekt teilhaben lassen“. Da die

Hygieneschutzmaßnahmen allerdings nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulassen, war das

Maximum schnell erreicht.

Das Programm wird beibehalten: Nach den Keynote-Speakern werden drei „Thementische“

aufgestellt, beziehungsweise drei Konferenzräume eröffnet, an denen die Teilnehmer*innen ihre

Ideen einbringen können. Die Themen lauten:

Energieeffizienz – Wir halten die Energie bei uns!

Nachhaltige Mobilität – sozial und ökologisch verträglich

Klimaschutz in unserem Dorf – praktikabel und umsetzbar

Wer an der Online-Veranstaltung teilnehmen möchte, meldet sich am besten per E-Mail an:

info@grips-raum.de. Jeder Teilnehmende erhält die entsprechenden Zugangsdaten kurz vorher. Alle,

die sich bereits angemeldet haben, werden automatisch von den Veranstaltern informiert.

Das g.r.i.p.s.-Büro aus Flammersfeld wurde als Dienstleister für Dorfmoderation und PR-Kampagnen

mit der Umsetzung beauftragt und organisiert die Veranstaltungen. Es hat in den letzten zwei Jahren

bereits mehrere Veranstaltungen online moderiert und durchgeführt. Im Rahmen der nationalen

Klimaschutzinitiative der Bundesregierung hat die Flammersfelder Regionalgenossenschaft e.G. den

Zuschlag erhalten, um Kommunen bei der Bildung von Klimaschutz-Netzwerken zu begleiten. Nicht

nur Ortsgemeinden aus der Raiffeisen-Region können an der Netzwerkbildung teilnehmen, auch

Gemeinden aus anderen Regionen sind herzlich eingeladen.