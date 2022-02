Veröffentlicht am 8. Februar 2022 von wwa

RHEINBROHL – Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße in Rheinbrohl

Montagmorgen, 07. Februar 2022, kam es zu einer Spiegelberührung zweier Pkw im Begegnungsverkehr in einer Engstelle auf der Hauptstraße in Rheinbrohl, hierbei ging der Außenspiegel eines Pkw zu Bruch. Nach der Kollision brüllte der weitere beteiligte Pkw-Fahrer aus dem Fahrzeug „Danke“ und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Zum flüchtigen Pkw bestehen Hinweise, denen die Polizeiinspektion in Linz aktuell nachgeht. Quelle: Polizei