Veröffentlicht am 7. Februar 2022 von wwa

NEUWIED – Host Town für Special-Olympics-Athleten – Erwin Rüddel lobt die sportliche Entwicklung der Deichstadt am Mittelrhein

„Ich gratuliere der Stadt Neuwied, vertreten durch Oberbürgermeister Jan Einig und Bürgermeister Peter Jung, dass sie den Zuschlag als Host Town der Special Olympics in Berlin für 2023 bekommen hat. Die Kreisstadt am Mittelrhein wird damit Gastgeber einer ausländischen Delegation von Athletinnen und Athleten, sowie deren Angehörige im Vorfeld der Special Olympics. Das werte ich auch einmal mehr für die sportliche Entwicklung der Deichstadt“, erklärt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Für Neuwied geht es, wie für weitere Kommunen in Deutschland, um Möglichkeiten im Vorfeld der Special Olympics 2023 Menschen mit Handicaps zu unterstützen und die Werte der Inklusion hoch zu halten. „In diesem Zusammenhang muss auch die hervorragende Vorarbeit der Stadtverwaltung bei der Erarbeitung des erfolgreichen Bewerbungskonzeptes genannt werden“, anerkennt der selbst sportlich aktive Parlamentarier.

Beispielgebend nennt Rüddel die in der 1. Frauen-Bundesliga erfolgreich vertretenen Volleyballerinnen, das Eishockey-Team EHC „Die Bären“ 2016, die Fußballer des in der Rheinland-Liga spielenden FV Engers 07 und der LG Rhein-Wied, mit ihren u.a. sportlichen Koryphäen, von denen mit Olympia- und Weltmeistertiteln Kai Kazmirek und Sophia Jungk stellvertretend genannt sind und die vom Sportbeauftragten der CDU Rheinland-Pfalz, Erwin Rüddel, als Vorsitzender geleitet wird.

Der Christdemokrat weist darauf hin, dass gerade die Stadt Neuwied eine Vielzahl von Einrichtungen für Menschen mit gesundheitlichem Handicap vorhält. Beispielgebend seien Heinrich-Haus, Lebenshilfe, die Landesschulen für Blinde und Sehbehinderte sowie für Gehörlose und Schwerhörige, die staatlich anerkannte Schule für Körperbehinderte und das Heilpädagogisch-Therapeutische Zentrum genannt.

Die vielen guten Einrichtungen in der Kreisstadt bieten und haben nach Meinung des heimischen Bundestagsabgeordneten die besten Voraussetzungen für Neuwied als Host Town, durch deren Programm die Stadt, wie es heißt, einen wichtigen Schritt in Richtung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention geht. „Hier geht mein ganz spezieller Dank an Jan Einig, weil ich weiß, dass ihm die sportliche Entwicklung unserer Deichstadt eine Herzensangelegenheit ist“, bekräftigt Erwin Rüddel.

Foto: Oberbürgermeister Jan Einig, CDU-Bundestagsabgeordneter Erwin Rüddel und Stadtbürgermeister Peter Jung freuen sich über den Zuschlag der Deichstadt Neuwied, als Host Town für die in Berlin stattfindenden Special Olympics 2023.