Veröffentlicht am 7. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Weltklassik am Klavier: Regina Chernychko spielt Beethoven und Brahms

Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms stehen im Mittelpunkt der Februar-Ausgabe von „Weltklassik am Klavier!“ Am Sonntag, dem 20. Februar, gastiert Regina Chernychko im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung in Altenkirchen (Parkstraße 1).

Regina Chernychko ist Gewinnerin zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe, unter anderem siegte sie beim Wettbewerb „Maria Canals de Barcelona“. Sie wurde mehrmals mit dem „Dorothy MacKenzie Artist Recognition Scholarship Award“ in New York ausgezeichnet. Unter anderem spielte sie mit dem Orchestra Cantelli di Milano, Orkest van het Oosten, Fort Worth Symphony Orchestra, National Philharmonic Orchestra of Belarus, Mediterranean Chamber Orchestra und dem Staatsorchester Stuttgart und sie konzertierte in einigen der bekanntesten Konzertsäle Europas, etwa dem Auditorio Nacional in Madrid, Salle Cortot in Paris oder dem Mozarteum in Salzburg.

Zwei Sonaten von Beethoven und zwei Paganini-Variationen: Das ist die Überschrift für den 20. Februar. Die „Weltklassik“-Macher kündigen das Konzert so an: „Die Sonate Nr. 10 G-Dur von Beethoven entstand in den Jahren 1798 und 1799 und ist der Baronin Josefa von Braun gewidmet. Die Variationen über ein Thema von Paganini op. 35 sind ein Klavierwerk von Johannes Brahms, das größtenteils im Winter 1862/63 in Wien vollendet wurde. Als Thema wählte er das 24. Capriccio in a-Moll aus den 24 Capricci op. 1 für Violine solo von Niccolò Paganini. Laut Skizzenbefund begann Beethoven die Arbeit an op. 110 im Sommer 1821, das Autograph stellte er laut Datierung am 25.12.1821 fertig und schickte es zwei Wochen später nach Berlin. Die Sonate erschien im August oder September 1822. Entstanden sind die vier Klavierstücke im Sommer 1893 in Bad Ischl, welche er zwischen Mai und Anfang Juli 1893 an Clara Schumann sendete, als Sommerbotschaften an die ferne Freundin in Frankfurt.“

Konzertbeginn ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Es gilt die 2Gplus-Regel. Das heißt, Zutritt haben Geimpfte und Genesene, die zusätzlich ein aktuell negatives Testergebnis vorlegen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Gäste mit einer Drittimpfung („Booster“). Entsprechende Nachweise sowie eine FFP2-Maske sind mitzubringen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und dem damit verbundenen eingeschränkten Platzangebot empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Eintrittspreise: Erwachsene: 25 Euro, Studenten: 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.