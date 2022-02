Veröffentlicht am 7. Februar 2022 von wwa

KOBLENZ – Masterstudiengang Soziale Arbeit – Virtuelle Infoveranstaltung am 14. März

Soziale Arbeit im Master studieren und das gleichzeitig mit Beruf und Familie vereinbaren? Das besondere Lehr- und Lernkonzept des Studiengangs am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz macht es möglich. Am 14. März um 18 Uhr stellen Studiengangsleiterin Prof. Dr. Katrin Schneiders und das Team aus dem Fachbereich Sozialwissenschaften den Studiengang in einer virtuellen Infoveranstaltung vor. Der Zugang zu der kostenlosen Veranstaltung, in der Interessierte einen Überblick über Studieninhalte, Studienverlauf und Zugangsvoraussetzungen erhalten, erfolgt über die Videokonferenz-Plattform Zoom und ist unter www.hs-koblenz.de/maps verfügbar.

In dem internetgestützten Masterstudiengang Soziale Arbeit können Absolventinnen und Absolventen eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums der Sozialen Arbeit oder anderer sozialwissenschaftlicher Studiengänge ihre bisher erworbenen Kompetenzen auf Master-Ebene vertiefen. Studiengangsleiterin Prof. Dr. Katrin Schneiders stellt in der virtuellen Infoveranstaltung am 14. März zunächst den berufsbegleitenden Online-Studiengang mit den beiden wählbaren Schwerpunkten ‚Klinische Sozialarbeit‘ und ‚Kinder- und Jugendhilfe‘ vor. Darüber hinaus erhalten Interessierte Informationen zum Ablauf des Bewerbungsverfahrens und haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Der Masterstudiengang Soziale Arbeit ist im Blended-Learning-Verfahren organisiert und findet weitgehend über eine Internet-Lernplattform statt. Zusätzliche Präsenzphasen an der Hochschule in Koblenz sind so organisiert, dass die Teilnahme berufsbegleitend möglich ist. Innerhalb der Studiengruppe und mit den jeweils Lehrenden wird ein intensiver Austausch gepflegt: Forendiskussionen, Chats und Gruppenarbeiten sind wesentliche Bestandteile des Lehr- und Lernkonzepts. Durch das Blended-Learning Konzept ist eine gute Vereinbarkeit mit einer parallel ausgeübten Berufstätigkeit oder aber familiären Care-Aufgaben gewährleistet. In der Regelstudienzeit von fünf Semestern werden die Studieninhalte in Präsenz- und Selbstlernphasen vermittelt. Es handelt sich um einen konsekutiven Masterstudiengang, das heißt, neben dem Sozialbeitrag in Höhe von zurzeit 105 Euro werden lediglich niedrige Gebühren (130 Euro pro Semester) für Studienmaterialien erhoben.

Das zfh unterstützt die Hochschule Koblenz bei der Durchführung berufsbegleitender Fernstudiengänge – hier können sich Studieninteressierte vom 01. April bis zum 06. Juni 2022 zum kommenden Wintersemester 2022/23 online bewerben: www.zfh.de/anmeldung

Die nächste Online-Informationsveranstaltung für den Einstieg ins Studium zum Wintersemester 2022/23 findet am 14. März 2022 um 18 Uhr über die Plattform Zoom statt. Einwahldaten und weitere Informationen sind unter www.hs-koblenz.de/maps verfügbar.