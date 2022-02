Veröffentlicht am 7. Februar 2022 von wwa

VG KIRCHEN – Ehrungen bei der Verbandsgemeinde Kirchen: Sebastian Lippert zum VG-Oberinspektor befördert / Bauhofmitarbeiter Martin Utsch feiert 25-jähriges Dienstjubiläum

Zwei besondere Ehrungen standen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen an. Sebastian Lippert vom Fachbereich 3 Bürgerdienste erhielt aus Händen von Bürgermeister Andreas Hundhausen die Ernennungsurkunde zum Verbandsgemeinde-Oberinspektor. Die Amtsbezeichnung wird in der Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes geführt.

Fachbereichsleiter Bernd Schmidt fand lobende Worte für Lipperts Engagement. Dieser habe sich seine Beförderung durch eine umfangreiche Weiterqualifikation und Steigerung seiner fachlichen Kenntnisse verdient.

Zu Lipperts Zuständigkeiten zählen ordnungsbehördliche Aufgaben wie die Genehmigung und Überwachung von Spielhallen, Gaststätten und Veranstaltungen, die Einhaltung des Ladenöffnungs- und Landesfeiertagsgesetzes, aber auch die Kontrolle des Nichtraucherschutzes, die Genehmigung von Werbeplakaten bis hin zu standesamtlichen Aufgaben.

Den Glückwünschen des Kirchener Verwaltungschefs schlossen sich Büroleiter Michael Dützer und Personalratsvorsitzender Alexander Grindel an.

Sein 25jähriges Dienstjubiläum in Kirchen feiert in diesem Monat Martin Utsch vom Bauhof der Stadt Kirchen. Angefangen hatte Utsch am 1. Februar 1997 bei der Verbandsgemeinde im Bereich Ver- und Entsorgung. Heute ist er aus dem Bauhofteam nicht mehr wegzudenken. Bürgermeister Andreas Hundhausen gratulierte und dankte Utsch für dessen Einsatzbereitschaft. Beide kennen sich seit vielen Jahren auch aus gemeinsamen Feuerwehrzeiten.

Markus Stinner vom Personalrat bescheinigte seinem Kollegen eine sehr gute Arbeit und fand lobende Worte für dessen „anständigen Charakter“, der mit allen gut klarkomme. „Du bist für uns eine Bereicherung, auch menschlich“, bestätigte Bauhofleiter Georg Happ und wünschte Martin Utsch, dass er dem Team noch lange gesund erhalten bleibe.

Coronabedingt mussten die Auszeichnungen im kleinen Rahmen im Ratssaal der VG Kirchen stattfinden.