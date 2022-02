Veröffentlicht am 7. Februar 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Kreuzung Siegerner Straße – Hochstraße

Sonntagabend, 06. Februar 2022, gegen 22:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Altenkirchen an der Ampelkreuzung Siegener Straße / Hochstraße. Ein 23 Jahre alter Fahrzeugführer befuhr die Hochstraße aus Richtung B 414 kommend in Richtung Stadtmitte und fuhr auf ein, an der Ampelanlage Hochstraße / Siegener Straße wegen „Rotlicht“ stehendes Fahrzeug auf, sodass das Fahrzeug zum Teil in den Kreuzungsbereich geschoben wurde. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der 23jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Anschlussermittlungen wurde festgestellt, dass die deutliche Alkoholisierung des Unfallverursachers ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein dürfte. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei