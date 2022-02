Veröffentlicht am 7. Februar 2022 von wwa

HAMM – Feuerwehr Hamm musste am Wochenende vier Einsätze abarbeiten

Am Samstagvormittag, 05. Februar 2022, wurde die Feuerwehr Hamm/Sieg gegen 11.30 Uhr von der Leitstelle in Montabaur alarmiert. Auf der Landesstraße 267 zwischen Bitzen und Opperzau hatte der Sturm einen großen Baum entwurzelt. Der hing an einer Steilwand und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Hammer Wehr rückte mit drei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Unter der Einsatzleitung von Hauptbrandmeister Alexander Müller wurde die Seilwinde des Mehrzweckfahrzeugs mit Hilfe der neuen Drehleiter an dem Baum befestigt. Anschließend wurde ein Teilstück des Baumes aus dem Hang gezogen und sicher neben der Fahrbahn abgelegt. Ein weiterer Teil musste anschließend mit der Motorsäge abgetrennt und ebenfalls mit der Seilwinde herunter gezogen werden. Danach wurde noch kurz die Fahrbahn gereinigt. Die L 267 musste während den Arbeiten komplett gesperrt werden.

Am Sonntagmittag, 06. Februar 2022, lösten die Funkmeldeempfänger der Wehrleute erneut aus. Eine Brandmeldeanlage in einem Hammer Hotel hatte ausgelöst. Die Wehr war schnell mit drei Fahrzeugen vor Ort. Nach einer kurzen Erkundung durch den Wehrleiter Heiko Grüttner wurde Entwarnung gegeben. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Die Einsatzkräfte fuhren wieder zurück ins Gerätehaus.

Kurze Zeit später mussten sie erneut ausrücken. Telefonisch wurde im Feuerwehrhaus ein umgestürzter Baum auf der Kreisstraße 50 Richtung Thalhausen gemeldet. Die Fahrbahn wurde durch einen großen Baum fast komplett versperrt. Die Feuerwehrleute machten sich umgehend an die Beseitigung des Hindernisses. Nach einer guten halben Stunde hatten die Einsatzkräfte den Baum mit der Motorsäge klein geschnitten und von der Fahrbahn geräumt.

Aber auch danach bleibt nicht viel Zeit, um alles wieder Einsatzbereit zu machen. Nur gute dreißig Minuten später kam gegen 16.10 Uhr die nächste Einsatzmeldung im Feuerwehrhaus an. Wieder mussten die Wehrmänner ausrücken, um einen umgestürzten Baum zu beseitigen. Diesmal befand sich die Einsatzstelle in der Haderschener Straße in Bruchertseifen. Hier wurde ebenfalls mit der Motorsäge ein Baum zersägt und so von der Straße entfernt. (am) Fotos: Alexander Müller