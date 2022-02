Veröffentlicht am 7. Februar 2022 von wwa

KOBLENZ – Diebesbande stiehlt in Koblenzer Supermärkten Spirituosen im Wert von über 1.000 Euro

Samstagnachmittag, 05. Februar 2022, entwendeten drei Männer in arbeitsteiliger Vorgehensweise in zumindest drei Supermärkten in Koblenzer Stadtteilen größere Mengen hochpreisiger alkoholischer Getränke. Sie gingen sehr zielstrebig vor, steckten die Spirituosen-Flaschen in mitgeführte Rucksäcke oder in Innentaschen der getragenen Jacken. In einem Supermarkt in der Koblenz Innenstadt entwendeten sie Spirituosen im Wert von 840 Euro.

Die Tat wurde erst festgestellt, nachdem sich die Männer entfernt hatten. Ein 30jähriger Mann, der vermutlich dieser Tätergruppe zuzuordnen ist, wurde kurze Zeit später in einem Supermarkt in Koblenz-Niederberg beim Diebstahlsversuch (Spirituosen im Wert von 250 Euro) erwischt und versuchte zu flüchten. Er konnte dank des aufmerksamen Personals und schnellem polizeilichen Fahndungserfolg bereits festgenommen werden.

Wie sich im weiteren Verlauf ergab, hatten diese Männer in einem Getränkemarkt in Koblenz-Arenberg Spirituosen im Wert von 210 Euro in einem Rucksack verstaut und diesen versteckt im Markt deponiert. Kurz nach dieser Feststellung erschienen sie wieder im Supermarkt und suchten offenbar nach diesem Rucksack, höchstwahrscheinlich in der Absicht, ihn unbemerkt aus dem Geschäft zu bringen. Nach Ansprache durch das Personal gaben sie vor, von nichts zu wissen und verließen das Geschäft ohne den Rucksack.

Anhand von Videoaufnahmen in den Supermärkten konnte festgestellt werden, dass an den drei Tatorten jeweils dieselbe Tätergruppierung agierte. Es dürfte sich um gewerbsmäßiges Vorgehen einer Diebesbande handeln. Der in Koblenz-Niederberg festgenommene Täter wurde am Sonntagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt, er ging in Untersuchungshaft. Quelle: Polizei