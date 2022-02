Veröffentlicht am 5. Februar 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Strafverfahren aufgrund der Aussicht auf 25 Cent

Ein 50jähriger Mann aus Unkel versuchte am Freitagabend, 04. Februar 2022, in der LIDL-Filiale Rheinbreitbach mit einer manipulierten Plastikflasche an Bargeld zu gelangen. Der Mann befestigte für sein Vorhaben einen nicht zugelassenen Barcode an einer Einwegflasche, um diese im Anschluss als Mehrwegflasche einem Pfandautomaten zuzuführen. Der Vorfall wurde durch Mitarbeiter festgestellt, die im Anschluss die Polizei verständigten. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Betrug eröffnet. Quelle: Polizei