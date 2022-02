Veröffentlicht am 5. Februar 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Polizeiorchester erspielt Spenden für junge Stimmen im Ahrtal

„Wer Gutes bekommt, gibt gerne weiter. Das gilt auch für das heutige Benefiz-Konzert in der Christuskirche, dessen Gäste Sie heute sind.“ Mit diesen Worten eröffnete Martin Schmid-Leibrock ein Klangfest der besonderen Art in der Altenkirchener Konzertkirche. Als Vorsitzender des gastgebenden Ausschusses begrüßte er das Ensemble des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz unter Leitung von Markus Privat, das pandemiebedingt auf ein großartiges Blechbläserquintett beschränkt worden war. Mit dieser Reduktion an Mitwirkenden lag jedoch keinerlei qualitative Beschränkung – im Gegenteil: Die vier Polizisten und eine Polizistin verzauberten ihr Publikum regelrecht – darunter den Polizeipräsidenten, Christoph Semmelrogge, den Beigeordneten Rainer Düngen als Vertreter des Verbandsgemeindebürgermeisters sowie die Hausherrin, Pfarrerin Gudrun Weber-Gerhards.

Unterstützt durch die Sparkasse Westerwald-Sieg hatte die Evangelische Kirchengemeinde Altenkirchen ihre Konzertkirche für eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten „junger Stimmen im Ahrtal“ geöffnet und dafür die Zusage des Landespolizeiorchesters bekommen. Dies sei auch ein Zeichen der Dankbarkeit für die Förderung, die die Kirchengemeinde für das Konzertkirche-Vorhaben seitens der EU und des Bundeslandes erfahren habe, erläuterte Schmid-Leibrock.

Das Motto „Wer Gutes bekommt, gibt gerne Gutes weiter“ zeigte sich am Ende des virtuosen Musikgenusses auch in der Spendenbereitschaft der mehr als 60 Zuhörenden: 1200 € Spendengelder konnten dem Musiker und Botschafter der Jugendchöre aus Bad Neuenahr schließlich mitgegeben werden. Sein Bericht über die zerstörte große Stadtkirche sowie die der Schlammlawine anheimgefallenen Instrumente ließ erahnen, wie tief die Flut auch die Seelen der Kinder und Jugendlichen betroffen hat. Deren außerordentliches Musikleben braucht nun neuen festen Boden unter die Füße, betonte der Musiker Christoph Anselm Noll von der Ahr und unterstrich dies eindrücklich durch Bilder aus der Zeit vor und nach der Flut. Gerade durch die eigene Singepraxis könne bei den jungen Menschen neues Weltvertrauen nachwachsen.

Er beflügelte den Musikgenuss des Auditoriums selbst noch dadurch, dass er auf Bitten des Veranstalters kurzfristig zugesagt hatte, zwei anspruchsvolle Orgelbeiträge aus der Feder von J.S. Bach und T. Dubois in das Konzert des Blechbläserquintetts einzuflechten.

Die Musik der „Unerschrockenen Fünf“ begeisterte die Anwesenden (zwischen 60 und 70 Personen – auf Abstand) so sehr, dass sie sich mehrfach zu stehenden Ovationen hinreißen ließen. Denn die Performance der Gruppe, die Titel (von Klassik bis Rock), die Arrangements, die wunderbaren Einzelleistungen, das jederzeit synchrone Klangbild, die Variationen in Lautstärke, Dynamik und Artikulation – alles stimmte!

Schon heute freuen sich sowohl die Veranstalter als auch die Musiker auf eine Wiederbegegnung mit dieser qualitativ so außerordentlichen Formation oder gar dem gesamten Polizeiorchester. Auch die Chancen, die jungen Stimmen von der Ahr in der Konzertkirche zu Gehör zu bringen, stehen nicht schlecht. Denn der zugehörige Gospelchor aus Bad Neuenahr und auch deren Kantorei haben schon vielfach in der hiesigen Landjugendakademie ihre Probewochenenden durchgeführt. Sowohl der Organist als auch das Quintett waren von Ambiente (Licht – Ton – Video) und Akustik der Konzertkirche und natürlich vom heimischen Publikum beeindruckt.