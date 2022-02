Veröffentlicht am 5. Februar 2022 von wwa

WALDBREITBACH – Yoga im Frühling – Vier Kurse starten in Waldbreitbach

Nach einer Pause können wieder neue Yoga-Kurse des VfL Waldbreitbach mit Jutta Lacher und Kirsten Krebs starten und zwar im Gymnastikraum des Franziskushauses im St. Josefshaus, in der Hönninger Straße 2-18 in Hausen.

Yoga hilft bei Entspannung und neue Kraft wird aufgeladen. Es ist eine harmonische Verbindung von Atmung, Bewegung und Konzentration sowie Meditation. Die Teilnehmenden gelangen zu einem besseren Körpergefühl, kräftigeren Muskeln, höherer Flexibilität und tieferer Entspannung. Sie finden zur inneren Ruhe und Gleichgewicht.

Die Vormittagskurse mit Jutta Lachen beginnen am Montag, 14. Februar um 9 Uhr bzw. ab Donnerstag, 17. Februar um 9.30 Uhr. Die Kurse können von Krankenkassen als Präventionsmaßnahme bezuschusst werden.

Auch Kirsten Krebs bietet dienstags zwei Kurse an und zwar ab dem 29. März einmal um 16.30 Uhr und um 18.15 Uhr. Die Kurse erstrecken sich über zehn Einheiten zu je 90 Minuten. Die Kursgebühr beträgt jeweils 60 Euro; VfL-Mitglieder zahlen nur 30 Euro. Die Voraussetzung zur Teilnahme ist das Einhalten der 2G-Plus-Regel. Anmeldungen und Auskünfte insbesondere zur den Corona-Maßnahmen gibt es bei Jutta Lacher, telefonisch unter Tel.: 02638-6204 oder per E-Mail an yoga@vfl-waldbreitbach.de. Einen Überblick über das gesamte Sportangebot des Vereins gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf Facebook.