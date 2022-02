Veröffentlicht am 2. Februar 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Verkehrsunfallflucht in St. Katharinen geklärt

Dienstagabend, 01. Februar 2022, kollidierte ein Taxi-Fahrer aus dem Landkreis Altenkirchen mit einem geparkten Pkw in der Schulstraße in St. Katharinen und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Durch Zeugen konnte der Unfall beobachtet werden, die der Polizei Hinweise zum flüchtigen Taxi geben konnten. So war der 65jährige Fahrer aus der Region Altenkirchen schnell ermittelt. Quelle: Polizei