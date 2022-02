Veröffentlicht am 2. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Handlettering-Kurs für Anfänger: Die Kunst der schönen Buchstaben

Am Samstag, 12. Februar 2022, in der Zeit von 11 bis circa 14 Uhr, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen den Workshop „Handlettering für Anfänger“ an. Ob auf Postkarten, Geschenkanhängern, auf dem Cover eines Romans oder auf einer beeindruckend gestalteten Kreidetafel im Restaurant: Dekorative Schriftzüge zieren zurzeit so ziemlich alles, was man sich nur vorstellen kann. „Lettering“ nennt sich diese Kunstform. Und: Handlettering ist Trend und gar nicht so schwer.

Bei diesem Handlettering-Workshop lernen die Teilnehmenden die richtigen Materialien kennen. Sie haben die Möglichkeit, viele verschiedene Brushpens – eine Kombination aus Pinsel und Stift – auszuprobieren und mit diesen zu schreiben. Zunächst wird das Alphabet „gelettert“, um dann die kunstvoll geschriebenen Buchstaben zu verbinden. Anschießend werden gemeinsam kleine Lettering-Projekte gestaltet.

Alle notwendigen Materialien stehen während des Workshops zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, die Brushpens bei der Kunstleiterin am Kurstag zu erwerben. Es gelten die dann aktuellen Corona-Reglungen für Bildungsmaßnahmen in Innenräumen. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Handlettering ist Trend und gar nicht so schwer. Die Kreisvolkshochschule lädt zum Anfängerkurs ein. (Foto: KVHS)