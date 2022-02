Veröffentlicht am 2. Februar 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Bad Hönningen

In der Nacht zum Dienstag, 01. Februar 2022, wurde ein Zaun an einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Bad Hönningen von einem unbekannten Pkw-Fahrer beschädigt. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei