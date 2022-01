REGION – Der Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen

Veröffentlicht am 26. Januar 2022 von wwa

Der Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen

Ob in der Familie, in der Schule, durch Fremde und im Internet: Die Folgen von sexuellem Missbrauch beeinflussen das Leben der Opfer erheblich. Sexuelle Gewalt im Kindesalter hat weitreichende und lebens-lange Folgen und wirkt sich auf das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und auf das Vertrauen in andere Menschen aus. Betroffene Kinder und Jugendliche können sich oft nicht allein schützen, sie brauchen die Hilfe von Erwachsenen.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Christine Schneider fragt nach…“ Diskutiert sie live auf fb mit: Lena Düpont MdEP, stellvertretende Koordinatorin im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und Marion Schneid MdL, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Ludwigshafen am Donnerstag, den 17. Februar 2022 von 19:30 bis 20:30 Uhr.

Das Thema: Null Toleranz gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen! Gerne können im Vorfeld der Veranstaltung Fragen geschickt werden: buero@christine-schneider.de

