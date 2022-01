Veröffentlicht am 25. Januar 2022 von wwa

Sachbeschädigung an Schützenhalle

In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag, 23. und 24. Januar 2022, beschädigten unbekannte Täter zwei Glaselemente der Eingangstür zur Schützenhalle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei