Veröffentlicht am 25. Januar 2022 von wwa

Pkw in Bad Hönningen zerkratzt

In der Nacht zum Montag, 24. Januar 2022, wurde die Motorhaube und der Kofferraumdeckel eines geparkten Pkw auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Bad Hönningen zerkratzt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei