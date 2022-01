OBERBIEBER – Deichselanhänger löste sich auf der B 256 vom Zugfahrzeug

Veröffentlicht am 25. Januar 2022 von wwa

Deichselanhänger löste sich auf der B 256 vom Zugfahrzeug

Ein 32jähriger LKW-Fahrer befuhr mit seinem Lkw mit Anhänger die B 256 in Richtung Neuwied. Unmittelbar an der Dehnungsfuge der Brücke an der Abfahrt NR-Niederbieber / NR-Oberbieber brachen die Halterungsschrauben der Deichsel ab, der Anhänger löste sich und schliff mehrere Meter über die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit der Leitplanke. Der dahinter befindliche 43jährige PKW-Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen und eine Kollision verhindern. Jedoch wurde sein Fahrzeug durch aufgewirbelten Dreck und Steine beschädigt. Bei Unfallaufnahme wurde erkannt, dass mindestens vier der sechs Halterungsschrauben von Innen gerostet waren. Quelle: Polizei