BUCHHOLZ – Diebstahl zweier Verkehrszeichen im Ortsteil Griesenbach

24. Januar 2022

Diebstahl zweier Verkehrszeichen im Ortsteil Griesenbach

Sonntagvormittag, 23. Januar 2022, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über den Diebstahl zweier Verkehrszeichen (Zeichen 222, vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts). Die Verkehrszeichen waren an einem Fahrbahnteiler in der Buchholzstraße in Buchholz, Ortsteil Griesenbach angebracht. Der Tatzeitraum konnte bisher von der Polizei nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei