NEUWIED-BLOCK – Ampelanlage nach Unfall in Block zwei Tage lang außer Betrieb

Veröffentlicht am 24. Januar 2022 von wwa

Ampelanlage nach Unfall in Block zwei Tage lang außer Betrieb

Bei einem Unfall wurde die Ampelanlage an der Kreuzung Engerser Landstraße/Mittelweg im Neuwieder Stadtteil Block stärker beschädigt als zunächst angenommen. Die Folge: Ein Ampelmast muss komplett ausgetauscht werden. Daher bleibt die Ampel am Montag und am Dienstag, 25. Januar, außer Betrieb. Die Verwaltung bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis – und um erhöhte Aufmerksamkeit.