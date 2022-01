RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

Veröffentlicht am 24. Januar 2022 von wwa

CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Montag, 24. Januar 2022, 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 3.932 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 672,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 666,4). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 371,7 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 379,9) und bei 1.465,0 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 1.418,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,84 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,32). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 93,8 Prozent.