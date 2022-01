HORHAUSEN – Diebstahl durch „vermeintlichen Schrottsammler“

Veröffentlicht am 23. Januar 2022 von wwa

Diebstahl durch „vermeintlichen Schrottsammler“

Samstagvormittag, 22. Januar 2022, kam es gegen 09:25 Uhr zu einem Diebstahl einer Heizungsanlage vom Grundstück eines Anwesens in der Rheinstraße in Horhausen. Bislang gibt es nur Hinweise zu einem weißen Transporter mit vermutlich bulgarischem Kennzeichen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt, oder dem Fahrzeug geben können werden gebeten, Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei