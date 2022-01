BENDORF – Ingewahrsamnahme eines alkoholisierten Randalierers in Bendorf

Veröffentlicht am 23. Januar 2022 von wwa

Ingewahrsamnahme eines alkoholisierten Randalierers in Bendorf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22. auf 23. Januar 2022, beschäftigte ein amtsbekannter Störer die Polizei gleich mehrfach. In der Zeit zwischen 01:10 und 03:00 Uhr wurden durch mehrere Anrufe Ruhestörungen und Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus in der Vallendarer Straße in Bendorf gemeldet. Da sich der verantwortliche 28jährige Unruhestifter den Beamten gegenüber gewohnt aggressiv und uneinsichtig zeigte, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht bei der Polizei. Quelle: Polizei