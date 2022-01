WALLMENROTH – Einwohnerversammlung am Montag, 24. Januar 2022 – Hinweis auf Hygienekonzept

Veröffentlicht am 23. Januar 2022 von wwa

Einwohnerversammlung am Montag, 24. Januar 2022 – Hinweis auf Hygienekonzept

In der Einwohnerversammlung nach § 16 GemO zum Thema „Genehmigung einer Klärschlammverbrennungsanlage in der Muhlau“ ab 18:00 Uhr in die Turnhalle, Schladeweg 35, haben alle Bürgerrinnen und Bürger das Recht Fragen zum beabsichtigten Bau der Klärschlammverbrennungsanlage zu stellen und ihre Sorgen mitzuteilen.

Es geht um Verkehrsbelastung, Geruchsbelastung, Grenzwerte der Immissionen, Kontrollen und das laufende Baugenehmigungsverfahren.

In der Veranstaltung gilt die Corona Verordnung (29. CoBeLVO). Es ist eine 2-G-Veranstaltung (geimpft oder genesen) plus Maskenpflicht. Das Abstandsgebot wird durch einen festen Sitzplatz eingehalten.