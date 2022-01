ALTENKIRCHEN – Kunstschaufenster geht ins dritte Jahr – Kultur-to-go trotzt Corona

Veröffentlicht am 22. Januar 2022 von wwa

Kunstschaufenster geht ins dritte Jahr – Kultur-to-go trotzt Corona

Das “ KUNSTFENSTER BAHNHOFSTRASSE 20“ in Altenkirchen geht ins dritte Jahr des Bestehens. Das KUNSTFORUM WESTERWALD, im Netz zu finden unter www.kunstforum-westerwald.de,eine Vereinigung von Künstlern verschiedener Fachrichtungen aus allen Bereichen des Westerwaldes, betreibt diese Einrichtung, die sich einreiht in die beachtliche Kulturszene der Kreisstadt Altenkirchen.

Jeden Monat ist ein anderer Künstler dann, mit seinen Arbeiten das Fenster zu gestalten. So wird dem Beschauer eine breite Palette an Exponaten geboten von Bildern über Plastiken, Skulpturen, Installationen, Büchern usw. Den fensterlnden Bahnhofstraßenbesuchern bietet sich eine erfrischende Vielfalt als coronakonformen Kunstgenuss. Fast könnte man in der Bahnhofstraße von einer kleinen Kunstmeile in der Kreisstadt sprechen, denn es können Kunstwerke neben dem Kunstfenster des KUNSTFORUM WESTERWALD auch im UNKUM, im Atelier Vieregg und auch in der künstlerischen Talentschmiede in der Jugendkunstschule angeschaut werden.

Der Vorsitzende des Vereins, Friedhelm Zöllner, der im Januar das Fenster mit Bildern und Skulpturen bestückt, fasst seine Fenstererfahrung zusammen: „Wir waren uns nicht sicher, ob das Fenster Beachtung finden und angenommen würde. Doch jetzt zum Start in das dritte Jahr kann man sagen, das Experiment ist gelungen. Die Vielfalt der verschiedenen Aussteller und die Qualität der Arbeiten überzeugt offensichtlich. Der Belegungsplan ist bis Dezember 2022 voll. Es gab sogar Interesse von Nichtmitgliedern, Arbeiten auszustellen, wir wollen uns aber zunächst auf Mitglieder beschränken. Da deren Zahl ständig zunimmt, ist das Fenster langfristig belegt. Wir sind immer auf der Suche nach neuen – auch unüblichen und ausgefallenen – Ausstellungsorten und nehmen gerne auch von Fensterbesuchern Tipps dafür entgegen“.