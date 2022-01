LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – der Landkreis Altenkirchen registriert am Freitag 147 neue Corona-Infektionen

Veröffentlicht am 21. Januar 2022 von wwa

CORONA – der Landkreis Altenkirchen registriert am Freitag 147 neue Corona-Infektionen

147 neue Corona-Infektionen wurden vom Gesundheitsamt im Landkreis Altenkirchen registriert. Damit erhöht sich die Summe auf 9.634 Infektionen im Kreis Altenkirchen seit Pandemie-Beginn. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 4,96, zudem wurde ein Todesfall in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gemeldet.

In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist eine 43jährige Frau verstorben. Insgesamt verstarben im Zuge der Pandemie 117 Menschen aus dem Kreis. Die Zahl der im Pandemieverlauf positiv auf eine Infektion getesteten Personen im Kreis liegt am Freitagnachmittag bei 9.634. Das sind 147 mehr als am Donnerstag. Als geheilt gelten 8.457 Menschen. Kreisweit sind aktuell 1.060 Personen positiv getestet. 30 Frauen und Männer werden stationär behandelt. Die für die Corona-Schutzmaßnahmen relevante landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz nun bei 4,96. Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 91,9 Prozent.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Hospitalisierung (landesweit): 4,96

7-Tage-Inzidenz (landesweit): 623,7

7-Tage-Inzidenz Kreis: 411,4

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 9.634

Veränderung zum 20. Jan.: +147

Aktuell Infizierte: 1.060

Geheilte: 8.457

Verstorbene: 117/+1

in stationärer Behandlung: 30

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 3.073

Betzdorf-Gebhardshain: 1.887

Daaden-Herdorf: 1.063

Hamm: 1.140

Kirchen: 1.473

Wissen: 998

Impfstelle Westerwald-Sieg

In der Impfstelle Westerwald-Sieg in der früheren Graf-Heinrich-Realschule in Hachenburg (Am Schwimmbad 2) finden Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen („Booster“) für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren statt. Eine Anmeldung über das Impfportal des Landes ist erforderlich: https://impftermin.rlp.de.

Die nächsten Impfbus-Termine in der Region (jeweils 9 bis 17 Uhr)

● 22. Jan.: SV Hildburg Elkenroth, Jahnstraße 1, 57578 Elkenroth (abweichende Uhrzeit: 10 bis 16 Uhr)

● 25. Jan.: Hüttenhaus (Casino), Schneiderstraße, 57562 Herdorf

● 26. Jan.: Stadthalle, Kirburger Straße 2, 56470 Bad Marienberg

● 27. Jan.: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 29. Jan.: Dreifachsporthalle, Glockenspitze, 57610 Altenkirchen

● 3. Feb.: Kulturwerk, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen

● 7. Feb.: Kulturwerk, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen

● 10. Feb.: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 17. Feb.: Schnelltestzentrum, Auf der Bitze 3, 57577 Hamm

● 22. Feb.: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 25. Feb.: Raiffeisenhalle, Steinstraße, 56593 Güllesheim

(Änderungen vorbehalten)

Alle Standorte der Impfbusse landesweit werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/

Teststellen

Eine Liste aller Teststationen (mit Suchfunktion) führt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unter: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/