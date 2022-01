NEEF – Brand eines Wohnhauses in Neef

Veröffentlicht am 21. Januar 2022 von wwa

Brand eines Wohnhauses in Neef

Donnerstagmittag, 20. Januar 2022, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich ein Gebäudebrand in der Kloster-Stuben-Straße in Neef. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Dachgeschoß des Hauses bereits im Vollbrand. Alle Bewohner konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das Haus ist durch die Brandfolgen einsturzgefährdet und daher nicht mehr bewohnbar. Die Schadenshöhe, so die Polizei, dürfte im hohen fünfstelligen Eurobereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Zell, Cochem, Alf, Bullay, St. Aldegund, Briedel und Neef, der Rettungsdienst mit Notarzt, THW und die Polizei. Quelle und Foto: Polizei