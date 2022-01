BETZDORF – Heimische CDU unterstützt Christian Baldaufs Kandidatur zum Landesvorsitz

Veröffentlicht am 21. Januar 2022 von wwa

Heimische CDU unterstützt Christian Baldaufs Kandidatur zum Landesvorsitz – Kreisvorstand demonstriert Geschlossenheit

Die jüngste Kreisvorstandssitzung der heimischen CDU stand auch unter dem Zeichen des Wechsels an der Rheinland-pfälzischen CDU – Spitze auf dem kommenden Parteitag im März. Einstimmig votierten die Vorstandsmitglieder für die Unterstützung des Fraktionsvorsitzenden Christian Baldauf.

„Der Vorstand ist der festen Überzeugung, dass Christian Baldauf der richtige Kandidat ist, um die strukturelle, inhaltliche und personelle Neuaufstellung der CDU Rheinland-Pfalz anzugehen.“, so der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach.

„Fraktion und Partei gehören in eine Hand“, ergänzt sein Kollege Matthias Reuber. „In den vergangenen beiden Jahren habe ich Christian Baldauf als engagierten und kämpferischen Menschen kennengelernt, der unserer Partei als Landesvorsitzender den notwendigen Schwung geben wird, den sie in den kommenden Jahren braucht.“ In den letzten Monaten wurde in mehreren Sitzungen über die Neuausrichtung der Partei in Kreis, Land und Bund diskutiert. Für den Landesvorsitz kristallisierte sich dabei eine deutliche Unterstützung für Christian Baldauf heraus, was sich in der einstimmigen Nominierung widerspiegelt.

Auch auf die Unterstützung der Jungen Union kann sich Christian Baldauf verlassen. „Christian Baldauf ist ein Teamspieler und möchte mit vielen unterschiedlichen Köpfen aus dem gesamten Land dafür sorgen, dass wir in den nächsten beiden Jahren die Grundlagen dafür legen, um uns gestärkt inhaltlich und personell für die nächste Landtagswahl aufzustellen. Dabei werden wir ihn mit ganzer Kraft unterstützen.“, so der Kreisvorsitzende der Jungen Union Justus Brühl abschließend.