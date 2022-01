LINZ am RHEIN – Ladendiebstahl in einem Discounter in Linz

Veröffentlicht am 20. Januar 2022 von wwa

Ladendiebstahl in einem Discounter in Linz

Mittwochnachmittag, 19. Januar 2022, wurden ein Mann und eine Frau aus Bad Hönningen bei einem Ladendiebstahl in einem Discounter in Linz von einem Mitarbeiter erwischt. Nach Zeugenangaben agierte das Pärchen gemeinschaftlich. Während die Frau einen Rucksack am Rücken trug, befüllte ihr Begleiter diesen mit Lebensmitteln. Beim Verlassen des Kassenbereiches wurden die beiden von einem Mitarbeiter angehalten. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl wurde gegen beide Personen eingeleitet. Quelle: Polizei