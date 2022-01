Veröffentlicht am 20. Januar 2022 von wwa

Diebstahl einer Gartenbank in der Rheinallee in Bad Hönningen

In der Nacht zum Mittwoch, 19. Januar 2022, entwendeten unbekannte Täter eine Gartenbank in der Nähe eines Stellplatzes an der Rheinallee 1 in Bad Hönningen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei