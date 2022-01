Veröffentlicht am 20. Januar 2022 von wwa

Graffiti-Schmierereien am Basaltpark

Ein Spaziergänger meldete am Dienstagmorgen, 18. Januar 2022, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag, 17. auf 18. Januar 2022, die im Basaltpark stehenden Eisenbahnen sowie Wände und Gebäude mit weißem Graffiti besprüht wurden. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei