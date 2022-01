KREIS ALTENKIRCHEN – Der Biogarten der Frauen

Veröffentlicht am 20. Januar 2022 von wwa

Der Biogarten der Frauen: Kurs der Kreisvolkshochschule stellt Wohlfühl-Pflanzen für Seele und Körper in den Mittelpunkt

Am Dienstag, 8. Februar, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen mit Unterstützung der Gleichstellungsstelle den Kurs „Der Biogarten der Frauen“. Worum geht es? Frauen gärtnern anders als Männer. Sie nutzen gerne ihre Intuition, haben andere Bedürfnisse, wenn es um Pflanzenauswahl und Gestaltung geht und favorisieren spezifische Kräuter für ihre Gesunderhaltung. Der dreiteilige Präsenz-Kurs vor Beginn des Frühjahrs unter Leitung von Julia Hilgeroth-Buchner richtet sich an alle Frauen, die mehr darüber wissen möchten, wie sie die Geschenke der Natur rund ums Jahr nutzen können. Neben Tipps zum Anbau und zur Verarbeitung von Pflanzen wird es auch kleine Geschichten für die Seele und schnell umzusetzende Wohlfühl-Rezepte geben. Natürlich gibt es auch genug Raum für Fragen und Gespräche. Kurstermine sind jeweils dienstags am 8., 15. und 22. Februar in der Zeit von 19 bis 21 Uhr, Veranstaltungsort ist die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen, es gelten auch bei diesem Kurs die jeweils aktuellen Corona-Regeln.

Für all diejenigen, die großes Interesse an dem Thema haben, denen aber der Weg nach Altenkirchen zu weit ist, bietet die Kreisvolkshochschule alternativ den Kurs auch in einem zweiten Format an: Hierbei erhalten die Teilnehmenden drei ausführliche, schriftliche Arbeitsunterlagen, die wöchentlich per Mail verschickt werden. Eine Präsenzpflicht am Bildschirm besteht nicht, die Kursleiterin steht für Fragen und weitere Informationen per Mail zur Verfügung.

Die Kursgebühr beträgt jeweils 20 Euro, Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der KVHS entgegen (Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).