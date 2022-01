VG KIRCHEN – Impfangebot auf dem Kirchener Parkdeck endet am 29. Januar

Veröffentlicht am 20. Januar 2022 von wwa

Impfangebot auf dem Kirchener Parkdeck endet am 29. Januar – Teststelle bleibt offen

Wer sich ohne vorherige Terminvereinbarung auf dem Parkdeck in der Kirchener Lindenstraße impfen lassen möchte, hat dazu noch bis 29. Januar Gelegenheit. Danach stellt die Impfstelle des DRK-Krankenhauses in Kooperation mit der Verbandsgemeinde und Stadt Kirchen das mobile Angebot in seiner jetzigen Form ein.

Die Betreiber reagieren damit auf die stark gesunkene Nachfrage seit Jahresbeginn. Im Dezember wurden an Samstagen zu Spitzenzeiten knapp 700 Impfungen verabreicht, mittwochs über 400. Seit Öffnung der Einrichtung am 24. November wurden an insgesamt 15 Impftagen mehr als 6000 Impfspritzen gesetzt. Anfangs mussten Impfwillige längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Inzwischen haben sich die Zahlen mehr als halbiert. Am 19. Januar fanden nur noch 127 Personen den Weg zum Impfcontainer.

Bis 29. Januar hat die Impfstelle mittwochs von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Eine Wahlmöglichkeit besteht nicht. Zur Impfung müssen der Personalausweis und der Impfausweis mitgebracht werden. Außerdem ist eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Das DRK Krankenhaus Kirchen wird ein Impfangebot in den vor dem Krankenhaus bereitgestellten Containern unterbreiten und in den nächsten Tagen über die lokalen Medien die Modalitäten bekannt geben.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich mit Termin bei den Hausärztinnen und Hausärzten oder an den mobilen Impfbussen ohne Terminvergabe impfen zu lassen. Die „Tourdaten“ der Impfbusse findet man im Internet unter https://impftermin.rlp.de/oeffnungszeiten/.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die ebenfalls auf dem unteren Parkdeck in der Lindenstraße befindliche Teststelle nicht von der Schließung betroffen ist und in der bisherigen Form fortgeführt wird.