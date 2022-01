SELTERS – Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle in der Schützstraße in Selters

Veröffentlicht am 20. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle in der Schützstraße in Selters

Mittwochvormittag, 19. Januar 2022, wurde im Zeitraum zwischen 07.00 und 09.30 Uhr ein in der Verlängerung der Schützstraße am rechten Parkstreifen abgestellter Opel Insignia durch ein anderes Kfz nicht unerheblich beschädigt. Vermutlich bei einem Rangier- oder Wendemanöver wurde die Fahrertür des Opel Insignia beschädigt und der linke Außenspiegel vollständig abgerissen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem geparkten Opel wird von der Polizei mit 2.000 Euro beziffert. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Montabaur, Tel. 02602/92260. Quelle: Polizei