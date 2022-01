RHEINBREITBACH – Verkehrsunfallflucht auf der B 42 in Rheinbreitbach

Veröffentlicht am 20. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfallflucht auf der B 42 in Rheinbreitbach – Führerschein beschlagnahmt

In der Nacht zum Mittwoch, 19. Januar 2022, wurde der Polizeiinspektion in Linz eine Verkehrsunfallflucht auf der B 42 in Rheinbreitbach gemeldet. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, befuhr ein Pkw-Fahrer die B 42 aus Richtung Bonn kommend. In der Gemarkung Rheinbreitbach soll er einen vorausfahrenden Lkw überholt haben und verlor die Gewalt über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild. Im Anschluss verließ der Fahrer seinen Pkw und ging zu Fuß von der Unfallstelle. Ein Zeuge verfolgte den Mann bis zu seiner Wohnanschrift. Während den polizeilichen Ermittlungen meldete sich der Verursacher und kehrte an die Unfallstelle zurück. Es handelte sich um einen 39jährigen Mann aus Unkel. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Quelle: Polizei