UNKEL – Renitente Person an Tankstelle an der B 42 in Unkel

Veröffentlicht am 20. Januar 2022 von wwa

Renitente Person an Tankstelle an der B 42 in Unkel

Mittwochabend, 19. Januar 2022, meldete ein Tankstellenmitarbeiter einer Tankstelle an der B 42 in Unkel, dass sich im Kassen-Verkaufsraum eine Person aufhalte, die wahllos Flaschen öffnen und daraus trinken würde. Die Polizisten aus Linz konnten im Anschluss einen 60jährigen Mann aus Rheinbreitbach feststellen, der auf Ansprache nicht reagierte, jedoch sehr aggressiv auftrat. Der Mann wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Quelle: Polizei