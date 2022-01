DIERDORF – Verkehrsunfallflucht in der Selterser Straße im Ortsteil Brückrachdorf

Veröffentlicht am 19. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfallflucht in der Selterser Straße im Ortsteil Brückrachdorf

Am Vormittag kam es in der Selterser Straße in Dierdorf, im Ortsteil Brückrachdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin, vermutlich im höheren Erwachsenenalter, eines älteren, silberfarbenen Mercedes passierte trotz Gegenverkehr eine bauliche Fahrbahnverengung und berührte den Außenspiegel eines begegnenden Fahrzeuges. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei