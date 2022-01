KREIS ALTENKIRCHEN – IHK-Regionalbeirat für den Landkreis Altenkirchen freut sich auf die nächste Amtszeit

Veröffentlicht am 18. Januar 2022 von wwa

IHK-Regionalbeirat für den Landkreis Altenkirchen freut sich auf die nächste Amtszeit

Die Wahl zur neuen Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz ist abgeschlossen. Somit steht fest, wer für die Amtszeit von 2022 bis 2026 die Interessen der Wirtschaft in Landkreis Altenkirchen im Rahmen der IHK-Vollversammlung vertritt.

Die wiedergewählte IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing benannte in der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung am 13. Januar Thomas Bellersheim (Geschäftsführender Gesellschafter Bellersheim GmbH & Co. KG, Neitersen) zum Vizepräsidenten sowie Christoph Böhmer (Geschäftsführender Gesellschafter, Maschinenbau Böhmer GmbH, Steinebach) zum Vorsitzenden des IHK-Regionalbeirates Altenkirchen. Der Kreis Altenkirchen ist in der Vollversammlung durch fünf Unternehmer vertreten. Gemeinsam bilden sie den regionalen Beirat.

Mitglieder des IHK-Regionalbeirates Altenkirchen: Thomas Bellersheim (Geschäftsführender Gesellschafter Bellersheim GmbH & Co. KG, Neitersen), Christoph Böhmer (Geschäftsführender Gesellschafter, Maschinenbau Böhmer GmbH, Steinebach), Volker Hammer (Geschäftsführender Gesellschafter Hammer GmbH, Altenkirchen), Heinz-Günter Schumacher (Geschäftsführer Group Schumacher, Eichelhardt), Andreas Winters (Geschäftsführender Gesellschafter rewi druckhaus Reiner Winters GmbH, Wissen).

Die gewählten Vollversammlungsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht, das Gesamtinteresse der Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz zu vertreten und die Interessen des Mittelstandes zu wahren.

„Der Regionalbeirat wird – wie bereits in der Vergangenheit – den Dialog mit der Kommunalpolitik sowie weiteren Partnern fortsetzen und alles dafür unternehmen, Arbeitsplätze und Wohlstand in der Region zu erhalten“, kommentiert Vizepräsident Thomas Bellersheim, der wie alle anderen Beiratsmitglieder, in seinem Amt bestätigt wurde.

„Ich gratuliere Thomas Bellersheim und Christoph Böhmer sowie den übrigen Beiratsmitgliedern. Ich freue mich auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit mit den Unternehmern aus der Region. Gemeinsam haben wir einiges vor, um die Wirtschaft im Landkreis Altenkirchen zu stärken“, so Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für den Landkreis Altenkirchen. Die IHK plant für dieses Jahr wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen und Projekte im Landkreis. Neben dem neuen Veranstaltungsformat „IHK-Dialoge vor Ort“ in Kooperation mit den Verbandsgemeinden, soll in diesem Jahr vor allem das Projekt „Startup@school“ in der Region umgesetzt werden. Auch die ABOM soll in diesem Jahr wieder in Präsenz stattfinden, vorausgesetzt die Corona-Situation lässt dies zu. Ebenfalls feiert die IHK-Initiative „Anschluss Zukunft“ ihr 10-jähriges Bestehen. Hier ist ein vor Ort Termin mit der rheinland-pfälzischen Verkehrsministerin Daniela Schmitt geplant.