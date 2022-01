REGION – Das Chinabild – Ein Streitgespräch

Veröffentlicht am 18. Januar 2022 von wwa

Das Chinabild – Ein Streitgespräch

Die olympischen Winterspiele in Peking stehen vor der Tür. Doch statt sportlichen Erwartungen ist die Rede vom politischen Boykott, von Menschenrechtsverletzungen und Internierungslager. Anlass für den Verband für Wirtschaft und Umwelt in Rheinland-Pfalz (VWU) ein Streitgespräch zu organisieren.

Prof. Björn Alpermann, Sinologe an der Universität Würzburg, hat gerade sein Buch „Xinjiang – China und die Uiguren“ veröffentlicht, in dem er auf die Geschichte und die aktuellen Konflikte in der Provinz Xinjiang eingeht.

Jürgen Kurz aus Rheinland-Pfalz, langjähriger Unternehmer in Shanghai, ist mit einer Chinesin aus Xinjiang verheiratet. Er bereist regelmäßig die Provinz und postet seine Reiseberichte.

Beide Diskutanten sind in der Partei Bündnis 90 / Die Grünen engagiert, plädieren für ein differenziertes Chinabild, gehen aber von unterschiedlichen Positionen, an die im Westen diskutierten Fragen zu der Menschenrechtslage in China aus.

Das Webmeeting des VWU findet am 20. Januar 2022 von 18 bis 19 Uhr statt. Eine Registrierung kann auf der Landingpage http://www.neustart-kleinunternehmen.de vorgenommen werden.